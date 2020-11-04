قبل إعلان النتائج.. أول دولة تهنئ ترامب بالفوز

هنأ رئيس وزراء سلوفينا يانيز يانشا، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة انتخابه لولاية ثانية رغم عدم ظهور النتيجة النهائية.

وقال يانشا، الذي تتحدر السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب من بلاده، في تغريدة على "تويتر "، إنه "من الواضح جدا أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".



وأضاف أن "وسائل الإعلام الرئيسية تنكر ذلك بتأخيرات ومعلومات كثيرة، لكن نصر رئيس الولايات المتحدة، النهائي أكبر".

وبحسب المؤشرات الأولية حتى الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، فاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 23 ولاية:

وهذه الولايات هي: مسيسبي، وأوهايو، وتكساس، وفلوريدا، وأيوا، وإنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه،إيداهو، وميسوري، ونبراسكا، ومونتانا، وأتاوا.

فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 20 ولاية:

وهذه الولايات هي: رود آيلاند، وهواي، ومين، وأريزونا، ومينيسوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا، وميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماساتشوستس، وواشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا.

فيما يتبقى 7 ولايات لم تحسم فيهما الأصوات حيث يتقدم ترامب في 5 منهم وهي جورجيا وألاسكا وميشيغان وبنسيلفانيا وكارولينا الشمالية، فيما يتفوق بايدن في ويسكونسن ونيفادا، والأخيرة تم إيقاف فرز الأصوات بها واستئنافه غدا.

وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.