مديرة حملة المرشح الديمقراطي: بايدن على طريق الفوز

أكدت جين أومالي ديلون، مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية، أن جو بايدن على طريق الفوز وسيحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي.

وأضافت أومالي، في تصريحات صحفية، أن "بايدن سيفوز في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا بنسب أعلى من التي حققها ترامب في انتخابات عام 2016".

وتابعت: "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز".

ولفتت إلى أن "بايدن حاصل على أغلبية الأصوات حتى الآن وإذا توقفت عملية الفرز فسيكون هو الفائز ".

وأشارت إلى أن "بايدن متقدم في ولايتي أريزونا ونيفادا"، موضحة أن حملته "لم تتواصل بشكل رسمي مع حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح، مساء الأربعاء، إلى وجود شبهات تزوير في نتائج الانتخابات بعدد من ولايات الحسم.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياما عدة في بعض الولايات.

ويتبقى 7 ولايات حتى الآن لم تحسم فيها الأصوات وهي جورجيا وألاسكا وميشيجان وبنسيلفانيا وكارولينا الشمالية، وويسكونسن ونيفادا التي تم إيقاف فرز الأصوات بها حتى يتم استئنافه غدا.

وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.