والد ليدي غاغا يتدخل في "معركة" ابنته وترامب

أبدى والد المغنية الأمريكية "ليدي غاغا" دعمه للرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، رغم انتقاد الرئيس لابنته بسبب دعمها لمنافسه جو بايدن.

وقال جو جيرمانوتا، والد المغنية الأمريكية، في تغريدة عبر تويتر موجها حديثه لترامب،: "ربما تكون قد لاحظت أن معتقداتي السياسية والروحانية مختلفة. إن حرية الاختيار لن تكون أمرا سياسيا".

وسبق أن انتقد الرئيس الأمريكي ليدي غاغا، بعد إعلانها تأييدها للمرشح الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب، في تغريدة على توتير،: "تفخر ليدي غاغا بأنها عضو في منظمة فنانين ضد الحفر، وهذا دليل دامغ على أنه (بايدن) سيحظر الحفر والتكسير الهيدروليكي ويزيد أسعار الطاقة".

كما قال ترامب، في تصريحات صحفية عشية يوم الانتخابات،: "لقد حظي (بايدن) بدعم ليدي غاغا .. بإمكاني أن أروي لكم الكثير من القصص عنها .. أعرف كثيرا من القصص"، دون مزيد من التوضيح.

وكانت ليدي غاغا أعلنت قبل يوم الانتخابات على حسابها على تويتر مشاركتها في تجمع انتخابي مع بايدن في بنسلفانيا، ونشرت صورة لها مع المرشح الديمقراطي، ودعت الأمريكيين للتصويت له.

وأظهر أحدث إحصاء للأصوات أن المنافس الديمقراطي جو بايدن يتقدم في المجمع الانتخابي بعد أن حصل على 238 صوتا من أصوات المجمع مقابل 213 لترامب.

ويتعين الحصول على 270 صوتا للفوز بالمنصب، فيما يتواصل فرز الأصوات في خمس ولايات حاسمة على الأقل هي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولاينا وجورجيا.