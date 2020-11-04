غرائب الانتخابات.. مرشح توفى بـ"كورونا" ففاز بالنواب الأمريكي

فاز المرشح الجمهوريديفيد أندال، على منافسته الديمقراطية في سباق مجلس النواب رغم وفاته منذ شهر متأثرا بكورونا.

فالمرشح الجمهوري في ولاية داكوتا الشمالية، ديفيد أندال، تغلب على منافسه الديمقراطي في سباق المجلس التشريعي للولاية.

وكان أندال، ٥٥ عامًا، قد توفى في ٥ أكتوبر/تشرين الأول، بعد ٤ أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفاز أندال وزميله الجمهوري ديف نيرينج، مرشح مجلس النواب عن المنطقة الثامنة، بمقاعدهما، الأربعاء، بعد تغلبهما على الديمقراطيتين كاثرين فولوشينكو وليندا باب.

وكان سكرتير الولاية، آل جايجر، قد قال الشهر الماضي، إن الوقت قد فات لإخراج أندال من قائمة المرشحين، حيث كان التصويت المبكر قد بدأ قبل وفاته بأسبوعين.

كما أعلن المدعي العام لولاية نورث داكوتا، واين ستينيجيم، حينها أنه إذا تم انتخاب أندال لهذا المنصب فإنه سيتم اعتبار المنصب شاغرًا، وسيكون على الحزب الجمهوري اختيار بديلا له، ما لم يدعو عدد كاف من ناخبي المقاطعات لإجراء انتخابات خاصة به.

وبموجب قانون الولاية، ستقوم لجنة تمثل حزب صاحب المنصب السابق (الحزب الجمهوري) بملء المنصب الشاغر عن طريق التعيين.