رئيس جهة العيون الساقية الحمراء يحتفي بقنصلية الإمارات

عبر حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، عن احتفائه بالخُطوة التاريخية للإمارات بفتح قُنصلية في مدينة العيون المغربية.

واليوم الأربعاء، افتتحت الإمارات قنصليتها، بحضور لفيف دبلوماسي رفيع المستوى، قاده إلى جانب بوريطة، سفيرها لدى المغرب العصري الظاهري، وقنصلها في العيون عيسى البلوشي.



وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الإخبارية" أكد ولد الرشيد أن "هذه الخطوة ستكون لها العديد من الانعكاسات الإيجابية، خاصة على المستوى التنموي والاقتصادي للمنطقة"، مُعبراً عن احتفائه بـ"هذا الحدث الكبير".

وولد الرشيد هو رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وفقاً للانتخابات الجماعية والجهوية التي نظمتها المملكة عام 2016، في مُختلف ربوع المملكة المغربية. إذ تتبنى المملكة المغربية تقسيما تُرابياً يضم 12 جهة، تُغطي كافة التُراب الوطني.

وقال المتحدث إن هذا الحدث التاريخي المتمثل في فتح قُنصلية خلف فرحة في نُفوس الناس، مُعلقاً بالقول هذا ليس غريباً على إخوتنا في الإمارات، إذ "عودنا الأخوة والأشقاء الإماراتيون في مواقفهم الداعمة لنا في القضية الوطنية منذ 1971 في عهد القائدين الراحلين الملك الحسن الثاني، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".





وأضاف أنه "تبعاً لهذا الأساس القوي، فإن الأبناء البررة يمضون اليوم على نفس درب آبائهم".

ولفت إلى أن "الملك محمد السادس عبر عن اعتزازه بهذا القرار التاريخي الذي يأتي في ظرف خاص وهو الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، وما يحمله من دلالات ومعان عظيمة".



وأوضح أن "هذه الخطوة من شأنها أن تعود بالنفع الكبير على المنطقة، خاصة وأن الإمارات، تُعتبر أول دولة عربية من خارج أفريقيا تقوم بفتح قُنصلية عامة لها مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية".

وشدد على أن "هذه الخطوة ستعود بالنفع من خلال جيل جديد وحقبة جديدة ستكون لها ثمار عديدة في السنوات العشر المُقبلة".