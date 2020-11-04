ميجان ماركل تتحدث عن ترامب والانتخابات.. ماذا قالت؟

تعهدت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، بعدم التوقف عن نشاطها السياسي بعد الانتخابات الأمريكية، رغم انتقادها بخرقها البروتوكول الملكي.

وواجهت دوقة ساسكس ردود فعل عنيفة لمشاركتهما في الانتخابات الأمريكية، على الرغم من مبدأ الحياد الذي تنتهجه العائلة المالكة البريطانية في الأمور السياسية.



لكن المتحدث باسم ميجان أكد أن انخراطها في السياسة لن يقتصر على الانتخابات الأمريكية.

وفي حديثها إلى صحيفة "إنسايدزر" الأمريكية، قالت ميجان: "المشاركة في العملية الديمقراطية، دلالة على كونك عضوًا نشطًا في المجتمع."

ودخلت ميجان التاريخ لكونها أول عضو في العائلة المالكة البريطانية تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أدلته به عبر البريد.

وتقضي التقاليد التي تعود إلى قرون أن يظل أعضاء الملكية البريطانية على الحياد السياسي، وبالتالي يمتنعون طواعية عن الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات.

وأدت علاقة الأمريكية واليس سيمبسون بالملك إدوارد الثامن إلى تنازله عن العرش البريطاني في عام 1936 ولكنه لم يعرف ما إذا كانت سيمبسون قد أدلت بصوتها في الانتخابات الأمريكية أم لا.

والأمير هاري ليس مواطنًا أمريكيًا وبالتالي لا يمكنه التصويت. لكن لم يتبين المرشح الذي صوتت ميجان لكنها ألمحت في السابق أنها ليست من محبي دونالد ترامب.