محللان مغربيان: "قنصلية العيون" ستشجع دولا عربية أخرى

سياسة أحاديث خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية"

أكد مُحللان مغربيان، أن خطوة فتح الإمارات لقُنصليتها في مدينة العُيون بالأقاليم الجنوبية، تشجع دولا عربية أخرى على أن تحذو حذوها.

وقال محمد بودن، الأكاديمي المغربي، والمُحلل السياسي، في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "الخطوة تُمثل دعما قويا للطرح المغربي، وستشجع دولا عربية أخرى على فتح قُنصلياتها بالمملكة".



وأوضح بودن أن "دولة الإمارات بالنظر إلى مكانتها القوية بين الدول العربية، وأيضاً بالنظر إلى خطوتها التاريخية، ستُشجع الكثير من الدول الأخرى على اتخاذ نفس الخطوة".

ولفت إلى أن "فتح القنصلية الإماراتية بمدينة العُيون المغربية، سيوسع بدون شك من شبكة الاعتراف الميداني بمغربية الصحراء، ويزيد من تقزيم حضور جبهة البوليساريو والداعمين لها أمام المُجتمع الدولي".

وتابع: "بالتالي نحن أمام حقيقة دبلوماسية تدعم الموقف المغربي، وتزيده شرعية على شرعيته التاريخية والقانونية، في السيادة على أقاليمه الجنوبية".

ولفت إلى أنه "لاشك أن موقف الإمارات ينسجم مع موقف قوى دولية كبيرة ولها وزنها الثقيل لدى المجتمع الدولي، كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الخطوة الدبلوماسية حدث تاريخي، سيكون له بدون شك ما بعده".





وأردف بالقول: "وبالتالي أعتقد أن هذا المسار سيتواصل وسيُعزز هذه النافذة الدبلوماسية"، و"المؤكد أن هذا القرار يتلائم واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وله مركز قانوني بعد افتتاح القنصلية، لأن القنصلية تقوم بالنيابة عن الدولة المعنية في المنطقة، وتعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية بين البلدين".

وزاد أن "قرار الإمارات فتح قنصلية عامة بالصحراء، يؤكد وجود عمق متجدد في العلاقات بين البلدين، وفيه ربط للماضي بالحاضر فيما يتعلق بالموقف الثابت للإمارات والداعم للوحدة التُرابية في المغرب".

أما الإعلامي والمُحلل السياسي، المهدي الإدريسي، فشدد خلال حديثلـ"دوت الخليج الإخبارية" على أن "هذا الحدث التاريخي يندرج في إطار المكاسب التي تحققها المغرب على المستوى الدولي، بخصوص ملف الصحراء المغربية".

وتابع: "لاشك أن قوة هذه الخطوة تُستمد من قوة الإمارات على المستوى الدولي والعربي، ما يجعل لهذه الخطوة تأثير قوي وميداني على دول عربية وإقليمية".

ولفت إلى أن "فتح القنصلية يُعتبر دليلا على صوابة الطرح المغربي، خاصة وأن دولاً أخرى كانت معروفة بقُربها الكبير من الطرح الآخر، بدأت تُسارع إلى دعم المغرب وتأييد تصوره بشأن ملف الصحراء المغربية".

بدوره، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مقابلة مع "دوت الخليج الإخبارية"، أن قرار الإمارات، فتح قُنصلية لها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمغرب، من شأنه تشجيع دول أخرى على القيام بنفس الخطوة.

واليوم الأربعاء، افتتحت الإمارات قنصليتها، بحضور لفيف دبلوماسي رفيع المستوى، قاده إلى جانب بوريطة، سفيرها لدى المغرب العصري الظاهري، وقنصلها في العيون عيسى البلوشي.