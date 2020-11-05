بايدن على بعد 6 أصوات من حسم الرئاسة الأمريكية

أصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات فقط لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب منافسه الرئيس الديمقراطي دونالد ترامب.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 22:20، فقد حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا فقط لصالح ترامب.



وشهدت مدينة نيويورك، مسيرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتقدم بايدن في ولايتين لحسم الرئاسة وهي ميشيغان وبنسلفانيا، ليقترب من الوصل إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز، ولكن ترامب يرغب في وقف جميع عمليات فرز الأصوات.

وبفوز بايدن بولاية ميشيغان تقدم بقوة على حساب منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليحصد 16 صوتا ويرفع رصيده بالمجمع الانتخابي إلى 264.

كما فاز بايدن بأغلبية أصوات ولاية ويسكونسن ليحصد 10 أصوات في المجمع الانتخابي.

من جانب آخر، ألمح ترامب إلى وجود شبهات تزوير في نتائج الانتخابات بعدد من ولايات الحسم.

وكتب في تغريدة: "مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية" مضيفاً "بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياما عدة في بعض الولايات.

وفاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 23 ولاية هي: مسيسبي، وأوهايو، وتكساس، وفلوريدا، وأيوا، وإنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه،إيداهو، وميسوري، ونبراسكا، ومونتانا، وأتاوا.

فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 20 ولاية هي: ميشيغان، رود آيلاند، وهواي، ومين، وأريزونا، ومينيسوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا، وميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماساتشوستس، وواشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا، ويسكونسن.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.