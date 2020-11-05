مشهد استثنائي.. فصل أول "خطير" من مسرحية انتخابات الرئاسة الأمريكية

وصف أكاديمي بجامعة جورج واشنطن مشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية بـ"الاستثنائي"، مشبها إياه بـ"مسرحية درامية خطيرة".

ولا تزال عملية فرز أصوات الناخبين متواصلة في عدد من الولايات الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن المشهد السياسي الدرامي في السباق نحو الرئاسة لم ينته بعد.

وأضاف: "ما زلنا في الفصل الأول من مسرحية درامية خطيرة يشاهدها العالم، وستسفر عن تغييرات كبيرة في النظام السياسي الأمريكي".



وتلوح أزمة دستورية حادة في المشهد الأمريكي، إثر خطاب ألقاه دونالد ترامب، في وقت سابق، أعلن فيه فوزه في الانتخابات الرئاسية رغم أن عملية فرز الأصوات لم تنته بعدـ بل وتحدث عن "تزوير".

وطالب الرئيس الأمريكي "بوقف (فرز) كل الأصوات"، مؤكدا أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حملة ترامب، أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا.

كما أكدت أنها قدمت التماسين أيضا بشأن ولايتي ميشيغان وويسكونسن، متهمة القائمين على العملية الانتخابية بمنع "مراقبيها" من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو 8 أمتار من الموظفين المكلفين بالفرز.

اقتناص ولايات ترامب

وبعد ظهور نتائج كثير من الولايات في السباق الانتخابي على المستوى الوطني، انحصر التنافس في عدد قليل من الولايات منها: أريزونا وجورجيا وويسكونسن وميتشيغان وبنسلفانيا ونيفادا.

وبحسب "ميخائيل" فإن الانتخابات لم تحسم بعد حتى هذه اللحظة، لكنه نبه في الوقت ذاته إلى نجاح بايدن في اقتناص أصوات 3 ولايات كانت من نصيب "ترامب" في انتخابات عام 2016 أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون؛ وهى؛ أريزونا وميشيجان ويسكونسن.

وأضاف: "لكن فرز الأصوات لم ينته بعد في ولاية نيفادا، مع توقع فوز ترامب في بنسلفانيا عقب فرز 85% من الأصوات، إضافة إلى تقدمه في ولايتي جورجيا ونورث كارولينا بحوالي 80 ألف صوت لكل ولاية، بعد أن جرى حساب 95% من حيث التعداد الكلي لأصوات الولايتين".

الحسم بانتظار أصوات نيفادا

أستاذ العلوم السياسية رأى أن حسم النتائج "يتوقف على اكتمال فرز أصوات نيفادا"، وهو ما أوضحه بالقول: "هناك 350 ألف صوت لم يتم فرزها حتى الآن في الولاية، في الوقت الذي حقق فيه بايدن تقدما على ترامب بـ 7 آلاف من الأصوات بها، لكن بانتظار معرفة لمن ستذهب باقي الأصوات".

ونوه ميخائيل إلى خسارة "ترامب" بعض الولايات مثل "أريزونا" بسبب تصويت خصومه ضده في الانتخابات، من أنصار الجمهوري جون ماكين.

ولفت إلى تشكيك حملة ترامب في صحة نتائج بعض الولايات، بعد أن أشاروا إلى أن البطاقات عبر البريد لم تستوف الشروط القانونية، مع ظهور بطاقات لم يعرف مصدرها.

في المقابل، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، مساء الأربعاء: "فوزنا بالانتخابات في الكثير من الولايات الأمريكية أصبح واضحا".

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي: "المؤشرات تدل على فوزا بأغلبية أصوات الاقتراع الشعبي، لكنني سأعلن الفوز رسميًا عندما تنتهي عملية الفرز".





واستطرد المرشح الديمقراطي: "سأحكم كرئيس لجميع الأمريكيين بمن فيهم الذين صوتوا ضدي وبدون تحيزات حزبية".

واختتم حديثه، قائلا: "الشعب الأمريكي هو من يحكم في بلادنا.. ولا يجب أن نعامل بعضنا كأعداء".

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 22:20، فقد حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا فقط لصالح ترامب.