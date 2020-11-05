إحصائية جديدة.. ترامب وبايدن يتقاسمان التقدم بـ4 ولايات

كشفت الأرقام الجديدة لمركز إديسون للأبحاث، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في نيفادا وأريزونا بينما احتفظ الرئيس دونالد ترامب بجورجيا.

وقال المركز إنه بعد فرز 95 في المئة من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة، حصل ترامب على 49.8 في المئة مقابل 49.0% لبايدن.



وأضاف: "بعد فرز 86 في المئة من الأصوات في ولاية نيفادا الحاسمة، ترامب حصل على 48.7 في المئة من الأصوات مقابل 49.3 في المئة لبايدن".

وفيما يتعلق بولاية أريزونا الحاسمة، فإنه بعد فرز 86% من الأصوات، حصد ترامب 47.9 في المئة من الأصوات مقابل 50.7 في المئة لبايدن.

وعن ولاية بنسلفانيا، نجح الرئيس الأمريكي في الحصول على 50.9% مقابل 47.8% لجو بايدن بعد فرز 88% من الأصوات .

وبحسب المركز نفسه فإنه بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية نورث كارولاينا الحاسمة، حصل ترامب على 50.1 في المئة مقابل 48.7 في المئة لبايدن .

وشككت حملة الرئيس الأمريكي في نزاهة الانتخابات الأمريكية ولجأت إلى القضاء لوقف عملية فرز الأصوات مثلما حدث في جورجيا وميشغيان.





وأصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات فقط لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب ترامب.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 22:20، فقد حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا فقط لصالح ترامب.

وشهدت مدينة نيويورك، مسيرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.