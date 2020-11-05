سلطنة عمان تحذر من جمع وتحويل الأموال بدون ترخيص.. العقوبات قاسية

دعا البنك المركزي العماني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم القيام بتحويل الأموال عبر أفراد ومحلات غير مرخصة.

وقال البنك، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، إن التعامل في أنشطة تحويل الأموال غير المرخصة يعد أمراً غير قانوني ومجرماً.



وأشار إلى أنه وفق القانون العماني يحظر مزاولة أعمال تحويل الأموال في السلطنة بدون ترخيص لتحويل الأموال دولياً باستخدام أساليب ونظم غير مرخصة مثل تطبيق "ألبي كاش".

وحذر البنك المركزي العماني الزبائن الذين يعتمدون على هذه القنوات بأنها غير قانونية وتجعلهم عرضة لمخاطر الاحتيال وخسارة أموالهم.

كما حذر الأفراد والمحلات من القيام بجمع المال وتحويله دون ترخيص بذلك من البنك المركزي العماني، حيث يعتبر ذلك مخالفا لأحكام القانون المصرفي العماني وقانون نظم المدفوعات الوطنية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك أن كل من يرتكب ذلك سيصبح تحت طائلة عدة عقوبات من بينها السجن والغرامة.

ضريبة جديدة

استحدثت سلطنة عمان ضريبة جديدة ضمن خطتها الاقتصادية 2020 -2024، لتصبح أول دولة خليجية تطبق ضريبة دخل.

والثلاثاء نشرت وزارة المالية العمانية تفاصيل جديدة من خطتها الاقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، موضحة أن ضريبة دخل تطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.

والشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تقلد الحكم في يناير/كانون الثاني، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.