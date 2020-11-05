أزرق بعد أحمر.. 3 ولايات وضعت ترامب على حافة السقوط

موقف عصيب يمر به حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسعاه لتمديد الإقامة بالبيت الأبيض لولاية ثانية، في ظل تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن سباق الانتخابات وفق النتائج المعلنة حتى الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.



ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات، ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.

ومع العودة إلى الخلف لانتخابات 2016 التي جرت بين ترامب والمرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، لوحظ ثلاث ولايات كانت تتزين باللون الأحمر (الجمهوري)، إلا أنها تغيرت إلى الأزرق (الديمقراطي) في الانتخابات الحالية.

ولايات أريزونا (11 صوتا في المجمع الانتخابي) وميشيغان (16) ويسكونسن (10) التي خذت هيلاري في 2016 فعلتها هذه المرة مع ترامب لتضعه في موقف صعب في ظل تقدم منافسه في الولايات الأخرى لاسيما تلك ديمقراطية الهوى ما جعله يتفوق بحصوله على 264 صوتا في انتظار فقط 6 أصوات ليصل إلى المكتب البيضاوي.

وبايدن قاب قوسين أو أدنى من الظفر بالنقاط الست المتبقية بعد تقدمه في ولاية نيفادا بعد فرز 75% من الأصوات حيث حصل على 49.3% منها، في مقابل 48.7 لترامب.

ولا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في 5 ولايات لم يتم الحسم فيها وهي جورجيا (16 صوتا) وكارولينا الشمالية (15) وبنسلفانيا (20) وألاسكا (3) ونيفادا (6)، ويتقدم ترامب في الأربع الأولى، فيما يتفوق بايدن في الأخيرة والتي تكفيه لاقتناص الفوز.



