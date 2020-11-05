ما علاقة أسواق النفط والدولار والذهب بالانتخابات الأمريكية؟

مع وصول الانتخابات الأمريكية الـ 59 إلى مراحلها النهائية، أصيبت أسعار النفط والدولار والذهب بجنون.

وتشهد أسعار النفط والدولار والذهب تذبذبات حادة من الإثنين الماضي، على وقع تصريحات للرئيس الحالي دونالد ترامب تغيِّر الأسعار صعودا أو هبوطا.

تقابل تصريحات ترامب، أخرى لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، والذي يغير بدوره تحركات أسعار المؤشرات الثلاث، طبقا للمسار الذي اتخذته الأسعار في التصريحات الأولى للمرشح الجمهوري.

النفط

في التعاملات المسائية، الأربعاء، قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 4% خصوصا للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، مع إعلان الرئيس الحالي ترامب فوزه في الانتخابات الأمريكية الحالية، قبل إغلاق الفرز في عديد من الولايات الرئيسية.

لكن مع بداية التعاملات صباح الخميس، فقدت أسعار النفط الخام ما نسبته 1.55% من قيمتها، مع الإعلان عن بلوغ عدد أصوات المرشح بايدن في المجمع الانتخابي إلى 264 مقابل 214 لمنافسه الجمهوري ترامب.

يعود سبب هبوط الأسعار مع تقدم بايدن في أرقام الأصوات، إلى أن منافسه الديمقراطي يدعم وبقوة العقوبات الأمريكية على إيران منذ أغسطس/ آب 2018 حتى اليوم، ما أفقد طهران قوتها الاقتصادية المستمدة من النفط.

وإيران كانت حتى قبل العقوبات الأمريكية وانساحبها من الاتفاق النووي، منتجا لنحو 3.85 مليون برميل من النفط يوميا، تراجع بفعل العقوبات الأمريكية عليها وعلى المستهلكين العالميين، إلى متوسط 1.96 مليون برميل يوميا، وفق أرقام أوبك.

كذلك، تحول موقف ترامب الذي تبناه في 2019، الرافض لأي خفض للإنتاج من جانب تحالف (أوبك+) إلى داعم له خلال 2020، بعد أن أثبتت السعودية وروسيا قدرتهما على إعادة الاستقرار للأسعار حول العالم.

في أبريل/ نيسان الماضي، تلقت الولايات المتحدة ضغوطات حادة في سوق النفط الخام، هبطت بسعر برميل النفط لمتوسط (-40 دولارا)، إلا أن اتفاقا جديدا لتحالف (أوبك+)، دفع الأسعار نحو الارتفاع، ودفع ترامب لتغيير موقفه من التحالف.

الدولار والذهب

ومع إعلان نتائج جديدة لعدد الأصوات في المراكز الانتخابية لصالح المرشح الديمقراطي، فجر الخميس، تراجع مؤشر الدولار قليلا بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% أو 8 دولارات للأونصة الواحدة.

ويصعد الدولار مع ظهور مؤشرات على فوز ترامب، بفعل ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية، والصناديق المقومة بالعملة الأمريكية كملاذ آمن، وسط تخوفات من تذبذب عوائد السندات من جهة، وتذبذب أسعار الأسهم الأمريكية من جهة أخرى.

في المقابل، تصعد أسعار الذهب، كإحدى أدوات الاستثمار مع ظهور مؤشرات على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في سباق الانتخابات الأمريكية، وهو ما حصل فعلا مع ظهور مؤشرات على تقدمه في السباق مع ترامب.