أسعار بيتكوين تثور على وقع الانتخابات الأمريكية.. رقم قياسي جديد

قفز سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد مستفيدة من ارتباك أسواق المال جراء غموض نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وحسب موقع "كوين ديسك" قفز سعر بيتكوين بنسبة 5.6% إلى 14.427 ألف دولار، وهو أعلى سعر للعملة المشفرة في 2020، كما أنه الأعلى منذ ديسمبر 2017.



مسيرة رابحة في 2020

وكانت بيتكوين قد استهلت عام 2020 عند 7170 دولارا فقط، لكنها أخذت في الارتفاع ببطء على مدار "عام كورونا" الذي حمل الخسارة للكثيرين والربح لمقتنيي العملات المشفرة.

وبحلول يونيو/ حزيران الماضي، استقرت بيتكوين عند حدود 9.6 ألف دولار وبقيت تدور حول هذا المستوى، قبل أن تبدأ مرحلة صعود جديدة مع بداية يوليو/ تموز.

ومنذ منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حققت بيتكوين قفزات متتالية من مستوى 11.5 ألف دولار إلى أكثر من 14.4 ألف دولار حاليا.

ولا تزال العملة الرقمية الأشهر، بعيدة عن الرقم القياسي الذي سجلته في عام 2017، بعد وصولها إلى 20 ألف دولار.

يأتي ذلك بينما تشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية على صفيح ساخن في ظل التقارب الكبير بين المرشحين.

غموض الانتخابات الأمريكية

وتوقع الديمقراطي جو بايدن الفوز على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية بعد أن حصل على ولايتي الغرب الأوسط المحوريتين ويسكونسن وميشيجان، في حين تحدث الرئيس الجمهوري عن حدوث تزوير وقدم شكاوى قضائية وطالب بإعادة فرز الأصوات.

ولم يصل بايدن إلى حد إعلان فوزه، لكنه أطلق موقعا إلكترونيا للتحول إلى بيت أبيض يقوده الديمقراطيون أطلق عليه فريقه اسم (بيلدباك بتر) أي (إعادة بناء للأفضل)، وقال الموقع "إدارة بايدن/هاريس جاهزة للعمل من اليوم الأول".

وفي حين أمضى ترامب جزءا من يوم الأربعاء في بث شكواه على تويتر، تعهد بايدن بتوحيد البلاد إذا فاز في الانتخابات.

وحتى اللحظة، ودون حساب ويسكونسن التي طلب ترامب إعادة فرز أصواتها، يقول مركز إديسون للأبحاث إن بايدن متقدم على ترامب في أصوات المجمع الانتخابي بحصوله على 243 مقابل 213 من الأصوات لترامب.