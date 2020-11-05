إعادة فرز الأصوات بالرئاسة الأمريكية.. كل ما تحتاج معرفته

في حين توجد تكهنات بشأن الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، لا نعلم من هو بالضبط، بالنظر إلى أنه لم يتم فرز جميع الأصوات بعد.

وقال زكاري وولف خلال تحليل منشور عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه حتى لو تم فرز جميع الأصوات، فهناك احتمال لإعادة الفرز.

وأضاف المحرر الأول بالشبكة الأمريكية في تحليله أن حملة الرئيس دونالد ترامب هددت بممارسة حقها في طلب إعادة فرز الأصوات بولاية ويسكونسن، رغم أنه سيتعين عليهم الانتظار حتى انتهاء الفرز الأولي، مشيرًا إلى أن الفارق الحالي هو أكثر من 20 ألف صوت، بخلاف الفارق الذي فاز به ترامب في الولاية عام 2016.

وأجرت الولاية بالفعل ذاك العام إعادة لفرز الأصوات، لكنها لم تغير النتائج فعليًا، وفي الغالب لا تفعل أبدًا. لكن يجب انتهائها بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول، الموعد النهائي في الولاية.

وقال وولف، في تحليله، إن عملية إعادة الفرز الناجحة التي يتذكرها هي تلك التي أعقبت انتخابات عام 2008 في مينسيوتا التي منحت آل فرانكن أغلبية ضئيلة على خصمه السيناتور نورم كولمان. لكن فرانكن، الذي طلب إعادة الفرز، حصل 215 صوتًا وليس 20 ألفًا.

لكن بما أن الفرز يتواصل في الولايات الحاسمة، إليك معلومات من مسؤولي تلك الولايات.

نيفادا – بايدن يتقدم

الحالة: قد لا تحدث الولايات إجمالي الأصوات لديها حتى وقت لاحق من يوم الخميس. ويتقدم بايدن هناك بحوالي 8 آلاف صوت. ولازال يمكن فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد التي تحمل تاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني لكن تم تسلمها بحلول 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

قواعد إعادة الفرز: يمكن للمرشح طلب إعادة الفرز.

الموعد النهائي للتصديق على عملية الانتخابات: 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

أريزونا – بايدن يتقدم

يتقدم بايدن في ولاية أريزونا بأقل من 100 ألف صوت، ويجرى فرز نحو 600 ألف صوت في شتى أنحاء الولاية، طبقًا لتقديرات شبكة "سي إن إن"، لكن سترفع الولاية تقريرها بشأن الأصوات في وقت متأخر من الأربعاء أو ربما في وقت مبكر من صباح الخميس.

قواعد إعادة الفرز: تلقائية لأقل من 200 صوت أو فارق 0.1%، ولا يمكن للمرشحين طلب إعادة الفرز.

الموعد النهائي للتصديق على عملية الانتخابات: 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

ميشيغان – بايدن يتقدم

يتقدم بايدن بنحو 60 ألف صوت، وسيحتاج ترامب أداء مذهلًا للتغلب على عدد الأصوات الحالي من أجل عودة سيطرته على الولاية.

وقال وزير خارجية ميشيغان، الأربعاء، إنه سيتم معرفة حالة السباق بنهاية اليوم.

قواعد إعادة الفرز: تلقائية لفارق أقل من 2000 صوت، ولا يمكن للمرشح أيضًا طلب إعادة الفرز.

المواعد النهائي للتصديق: 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

بنسلفانيا – ترامب يتقدم

قال المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو عبر "سي إن إن" إن الفرز قد يستمر حتى الجمعة مع استمرار تلقي الولايات بطاقات الاقتراع عبر البريد.

قواعد إعادة الفرز: تلقائية لفرق أقل من 0.5 نقطة مئوية. ويبدو هذا وكأنه فارق ممكن جدًا.

الموعد النهائي للاعتماد: 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

جورجيا – ترامب يتقدم

يتقدم ترامب في ولاية جورجيا بـ80 ألف صوت، لكن لايزال هناك بطاقات الاقتراع الغيابي التي ستخضع للفرز في معاقل الديمقراطيين بأرجاء أتلانتا.

قواعد إعادة الفرز: يمكن للمرشحين طلب الإعادة.

الموعد النهاية للاعتماد: 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

كارولينا الشمالية – ترامب يتقدم

يتقدم ترامب في الولاية بأكثر من 75 ألف صوت، لكن لايزال يمكن فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد التي تصل بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

إعادة الفرز: يمكن للمرشح طلب الإعادة.

الموعد النهائي للاعتماد: 24 نوفمبر/تشرين الثاني.