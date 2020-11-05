تعرف على راتب الرئيس الأمريكي.. وكم تتقاضى زوجته؟

رغم كونه أعلى منصب سياسي في أقوى دولة بالعالم، لم تتغير قيمة الراتب السنوي لرئيس الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاما.

وحسب موقع "سي إن بي سي"، يتقاضى الرئيس الأمريكي نحو 400 ألف دولار كراتب سنوي.



10 أضعاف المواطن العادي

ويعادل هذا الراتب حوالي 10 أضعاف متوسط دخل العامل الأمريكي العادي الذي يجني حوالي 44.5 ألف دولار سنويًا.

لكن هذا الراتب يضع الرئيس بين أعلى 1% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة.

بدلات إضافية

وبالإضافة إلى راتبه السنوي، يتقاضى الرئيس الأمريكي بدل نفقات إضافي قدره 50 ألف دولار في السنة، وحساب سفر غير خاضع للضريبة بقيمة 100 ألف دولار، فضلا عن 19 ألف دولار "بدل ترفيه".

ويعني هذا أن إجمالي ما يحصل عليه زعيم أقوى دولة في العالم هو 569 ألف دولار سنويا.

المعاش والمزايا

إلى جانب الأجر، يحصل الرئيس على مواصلات مجانية في سيارة الليموزين الرئاسية، والطائرة الرئاسية، وبالطبع سكن مجاني في البيت الأبيض.

وبعد مغادرة مناصبهم، يظل الرؤساء السابقون على كشوف رواتب الحكومة، ويحصلون على معاش سنوي يبلغ حوالي 200 ألف دولار، بالإضافة إلى تغطية الرعاية الصحية والسفر الرسمي المدفوع.

ويمكن للرئيس السابق أن يجني المزيد من المال عبر تأليف الكتب وإلقاء الخطابات.

وحسب شبكة CNN، فإنه في عام 2012 ربح الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أكثر من 75 مليون دولار من خلال إلقاء الخطب بعد مغادرته البيت الأبيض.

كم تتقاضى زوجة الرئيس؟

في الولايات المتحدة فإن زوجات الرؤساء أو "السيدات الأوائل" كما يطلق عليهن لا يتقاضين أجرًا.

كيف تطور راتب الرئيس الأمريكي؟

منذ عام 1789، عندما تولى جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة منصبه، وحتى اليوم، كانت هناك خمس زيادات في رواتب الرؤساء.

كان أول راتب تقاضاه واشنطن هو 25 ألف دولار، ثم زاد عام 1873 إلى 50 ألف دولار، وفي 1909 زاد إلى 75 ألف دولار.

وفي عام 1949 زاد الراتب إلى 100 ألف دولار، ثم زاد مجددا عام 1969 إلى 200 ألف دولار، وفي 2001 كانت آخر زيادة عند 400 ألف دولار.

وكان جورج دبليو بوش الذي تولى منصبه عام 2001، أول من استفاد من تضاعف مرتب رئيس الولايات المتحدة.

لكن، مع استخدام "حاسبة التضخم" لتحديد قيمة كل راتب بسعر الدولار الحالي، اتضح أن 400 ألف دولار في السنة قليلة جدا مقارنة بما حصل عليه بعض الرؤساء السابقين.

وتوضح الحاسبة أن قيمة بعض الرواتب السابقة تساوي أكثر من مليون دولار سنويا بالأسعار الحالية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كان قد تعهد بالتبرع بكامل راتبه الرئاسي للأعمال الخيرية.

وتقدر ثروة ترامب الصافية بنحو 3 مليارات دولار.