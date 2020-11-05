الرئيس الأمريكي يطالب مجددا بوقف فرز الأصوات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف فرز الأصوات في الولايات الـ5 التي لم يتم الحسم فيها، وذلك للمرة الثانية بعد مطالبته، الأربعاء، المحكمة العليا بالتدخل لوقف الفرز.

وقال الرئيس ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، الخميس: "أوقفوا عد الأصوات".

وأضاف: "يجب عدم احتساب أي صوت انتخابي يصل إلى مراكز الاقتراع بعد يوم التصويت".

يأتي هذا بعد قليل من إعلان حملته الانتخابية اعتزامها إصدار إعلان مهم في مؤتمر صحفي من لاس فيجاس بولاية نيفادا.

ووفقا للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد غرينيل المسؤول السابق في المخابرات وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن حملة ترامب ستعلن رفع دعوى قضائية في نيفادا تزعم التلاعب بالأصوات.

مطالبة الرئيس ترامب بوقف فرز الأصوات ليست الأولى، فقد طالب، الأربعاء، المحكمة العليا بالتدخل لوقف فرز أصوات بعض الولايات الأمريكية.

وبعد الإعلان السابق لأوانه بانتصاره على منافسه الديمقراطي جو بايدن، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى مطالبا المحكمة العليا بالتدخل ووقف فرز الأصوات في العديد من الولايات المتأرجحة.

وتقول صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنه " رغم استمرار السباق الرئاسي، فإن ترامب قد ادعى أنه سينقل الأمر مباشرةً إلى أعلى هيئة قانونية في البلاد، واصفًا الأصوات الواردة عبر البريد بـ"احتيال على الشعب الأمريكي".

يذكر أن الرئيس ترامب قد قام بتعيين ٣ قضاة في المحكمة العليا وهم نيل جورسوش وبريت كافانو وآمي كوني باريت.