أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة بدون طيار أطلقت باتجاه السعودية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الخميس، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. ودائما ما يحذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساع حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء. وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني. وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.