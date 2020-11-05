نجاة وزير صومالي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة بمقديشو

نجا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصومالي دوران أحمد فارح، مساء الخميس، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في العاصمة مقديشو.
ووقع الانفجار وسط المدينة بالقرب من تقاطع كم 4 على الشارع الرئيسي، الذي غالبا ما تمر فيه مواكب المسؤولين.
وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى وقوع قتلى وجرحى، فيما طوقت أجهزة الأمن الصومالية موقع الهجوم فورا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلق السلطات الرسمية الصومالية حتى الآن.
لكن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث تنفذ مثل هذه العمليات الإرهابية ضد المسؤولين الحكوميين.
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