حملة ترامب تخسر دعوى لوقف فرز الأصوات في ميشيجان

رفضت قاضية أمريكية دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيجان.

وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز، بمحكمة الدعاوى في ميشيجان، الحكم شفهيا خلال جلسة الخميس، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار حكم مكتوب غدا الجمعة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الخميس، بتقديم مزيد من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد قليل من الولايات، زاعما دون دليل حدوث تزوير في ولايات فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن على ما يبدو.



وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، دون أن يذكر ولايات محددة أو أمثلة على عمليات تزوير مزعومة "سنطعن على (نتائج) جميع الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".

ومن جانبها، قالت حملة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، إنها تتوقع الشروع في إجراءات قانونية إضافية في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا وتوقعت أن يفوز الرئيس الجمهوري في الانتخابات بحلول مساء الجمعة على أقرب تقدير.

وقال مدير الحملة بيل ستيبين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن فرص ترامب في حسم السباق الرئاسي "جيدة".

وأفاد مستشار الحملة جيسون ميلر، بأنه يتوقع اتخاذ إجراء قانوني في ولاية بنسلفانيا لضمان الاطلاع على بطاقات الاقتراع السابقة التي أُحصيت في تلك الولاية.

وأشارت الحملة إلى أن هناك مخالفات "غير نظيفة" مورست أثناء التصويت وبعض المتوفين جرى احتساب أصواتهم، لافتة إلى أنها تمتلك تقارير تؤكد أن عددًا كبيرًا من المصوتين عبر البريد ليسوا ناخبين مسجلين.

وأوضحت الحملة، بأن ما نسعى إليه هو التدقيق في احتساب صوت كل ناخب بشفافية ونزاهة وضمان إتاحة الرقابة على عملية التصويت للجميع.

وتتبقى 5 ولايات لم يتم الحسم فيها حيث تتواصل عملية فرز الأصوات وهي جورجيا (16 صوتا) وكارولينا الشمالية (15) وبنسلفانيا (20) وألاسكا (3) ونيفادا (6)، ويتقدم ترامب في الأربع الأولى، فيما يتفوق بايدن في الأخيرة والتي تكفيه لاقتناص الفوز .