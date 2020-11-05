احتمالات فوز بايدن عند ٨٨٪.. بعد اقتناص ويسكونسن وميتشيغان

بات المرشح الديمقراطي جو بايدن هو المرشح الأوفر حظا في انتخابات ٢٠٢٠ بنسبة تفوق الـ٨٨٪، بعد الفوز في عدة ولايات حاسمة.

وبلغت احتمالات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة أعلى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من ٨٨٪، وذلك بعد فوزه في ولايتي ويسكونسن وميتشيغان، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن المراهنين الأوروبيين ظلوا يضعون رهاناتهم، ليلة الأربعاء، على فوز بايدن في الوقت الذي يتم فيه فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا، بينما تم تعليق الفرز في نيفادا حتى يوم غد.

وأظهرت الرهانات على نتيجة الانتخابات أن بايدن هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات بنسبة ٨٨.٤٪ بينما حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ١٠.٧٪ فقط، ووفقًا لموقع الرهانات البريطاني "بيتفير" فإن الموقع قد وضع الليلة المرشح الديمقراطي أمام فرصة ٨٦.٧٪ للفوز على ترامب.

وقد قلبت بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يتم فرزها على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية النتيجة الخاصة ببايدن رأسًا على عقب.

وقال نائب الرئيس السابق، الأربعاء: "من الواضح أننا فزنا بعدد كافٍ من الولايات للوصول إلى الـ٢٧٠ صوتًا المطلوبين في المجمع الانتخابي للوصول للرئاسة"، مضيفًا أنه سينتظر حتى ينتهي الفرز لإعلان ذلك.

وفي وقت سابق من يوم الانتخابات، الثلاثاء ٣ نوفمبر/تشرين الثاني، قفزت الاحتمالات لصالح ترامب إلى ٧٧٪ تقريبًا من ٤٠٪ وبحلول الساعة ٩:٤٥ مساءً، انخفض الرهان على بايدن إلى ٤٨٪ بعدما كان هو المرشح الأوفر حظًا بنسبة ٦٩٪ للفوز حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد تمكن منافسه الجمهوري من تأمين العديد من ولايات الحاسمة الرئيسية، مثل فلوريدا وتكساس.

ويقول المتحدث باسم "بيتفير، سام روسبوتوم: "بعد ٢٤ من التقلبات، يبدو أن احتمالية إعادة انتخاب دونالد ترامب بدأت تتلاشى بشكل كبير حيث يضيق طريقه للفوز مرة أخرى".

وتستند غالبية هذه الأرقام إلى رهانات أوروبية لأنه من غير القانوني للأمريكيين المقامرة في السياسة، وقد تم وضع 460 مليون دولار كمراهنات في هذه الانتخابات، وهو ما تم وصفه بـ"الرهان السياسي الأكبر في التاريخ".