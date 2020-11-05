في عمليات متفرقة.. 10 دواعش بمصيدة الأمن العراقي

سقط 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمصيدة الأمن العراقي، في عمليات متفرقة استمرت 3 أيام.

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ، منذ اليوم الثاني من الشهر الجاري، حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف رسول، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أن الحملة أسفرت عن اعتقال 3 إرهابيين في مدينة الرمادي وسط البلاد.

ووفقاً لمعلومات دقيقة أدلى بها أحد العناصر الإرهابية، "تم إلقاء القبض على قيادي إرهابي ( ع. س)، كان يعمل مرافقاً للإرهابي شاكر وهيب".

وتابع رسول: "خلال اليومين الرابع والخامس من الشهر الجاري أيضاً، خرجت قوتان من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وتمكنتا من إلقاء القبض على 6 عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة".

وإجمالا، أشار المسؤول العسكري إلى اعتقال 10 إرهابيين في غضون ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن العراقي اعتقال 3 عناصر إرهابية في الأنبار غربي البلاد.

وعاد تنظيم داعش مجدداً لنشاطه منذ مطلع العام الحالي، من خلال تنفيذ الهجمات واستهداف المدن بين الحين والآخر، رغم خسارته جميع المدن التي سيطر عليها في 2014.

وتنفذ القوات الأمنية حملات دهم وتفتيش وملاحقة، خصوصا في المناطق الصحراوية والحدودية بين المحافظات التي ينشط فيها مسلحو داعش، في وقت لا يزال فيه الإرهاب يشكل تحدياً كبيراً لبغداد، رغم إعلانها النصر النهائي على التنظيم منذ ثلاث سنوات.