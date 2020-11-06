حملة ترامب: الرئيس لم يخسر أريزونا

أكدت حملة الرئيس الأمريكي عدم صحة الأخبار التي زعمت خسارة أريزونا، مشيرة إلى أن أصوات ممثلي الولاية في المجمع الانتخابي ستذهب إلى الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الحملة، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن وسائل إعلام مضللة زعمت أن الرئيس ترامب خسر ولاية أريزونا وهذا غير صحيح.

وأضافت أن مراقبي الانتخابات من الحزب الجمهوري تعرضوا للإبعاد والطرد في بعض مراكز الاقتراع.

وفي وقت سابق، خسرت حملة الرئيس ترامب حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميتشيغان اللتين يحتدم فيهما التنافس، بينما تعهدت برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا.

وفي دعوى جورجيا، زعمت الحملة أن 53 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة اختلطت بتلك التي وصلت في الموعد المحدد، وفي ميشيجان، سعت الحملة إلى منع إحصاء الأصوات والسماح لها بمراقبة أكبر لعملية جدولة البيانات والإحصاءات.

ورفض قضاة الولايتين الدعويين اليوم الخميس.

وقال القاضي جيمس باس، قاضي المحكمة العليا في جورجيا، إنه "لا يوجد دليل" على بطلان بطاقات الاقتراع المعنية.

وفي قضية ميشيجان، قالت القاضية سينثيا ستيفنز "لا أرى أي أساس للتوصل إلى احتمال كبير للنجاح من حيث الأسس الموضوعية".