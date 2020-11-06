على خلفية هجوم فيينا.. مداهمات وتفتيش في ألمانيا

شرعت قوات الأمن الألمانية، الجمعة، حملة مداهمات وتفتيش على خلفية الهجوم الذي وقع بفيينا أوائل الأسبوع الجاري وأسفر عن قتلى وجرحى.
وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه جرى تفتيش منازل ومبان تجارية لأربعة أشخاص في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيج-هولشتاين.
وبحسب البيانات، فإن الأشخاص الأربعة ليسوا من المشتبه في تورطهم في الهجوم، لكن قد يكون لهم صلات بالجاني المزعوم.
وقبل يومين، نفذ إرهابي نمساوي يحمل جنسية مقدونيا الشمالية وجذورا ألبانية أيضا، هجوما على المارة في مواقع مختلفة من المدينة القديمة في فيينا، ما أوقع ٤ قتلى مدنيين وقتيل في صفوف الشرطة، فضلا عن ٢٢ إصابة، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش".
يذكر أن النمسا تعج بالتنظيمات المتطرفة مثل الإخوان وحركات أتيب وميللي جوروش التركيتين، فضلا عن وجود ٩٠ نمساويا تعتبرهم السلطات متعاطفين مع "داعش" كان منهم منفذ الهجوم.
تتجه النمسا لإدخال إصلاحات هيكلية على "الاستخبارات الداخلية" لتمكينها من مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وفي خطاب أمام البرلمان، الخميس، قال المستشار سباستيان كورتس: "هناك حاجة للتعامل بشكل أفضل مع التهديدات داخل النمسا، فلا تتوفر دائمًا الأدوات القانونية لرصد ومعاقبة المتطرفين والتهديدات الأخرى".
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