توافق واشنطن وطوكيو وسيؤول على أمن بدون فراغ بمعزل عن الانتخابات

اتفقت كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا على أن التعاون الأمني الثلاثي يجب أن يستمر "بدون فراغ" بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية.

جاء ذلك خلال جلسة تشاور افتراضية شارك فيها، سوه هون، مستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، مع نظيريه الأمريكي والياباني روبرت أوبراين، وشيجيرو كيتامورا.



وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كانج مين-سوك إن المسؤولين الثلاثة أجروا مناقشات بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام الدائم في المنطقة، وقضايا أمنية أخرى، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف المتحدث أنهم أيضا تبادلوا التقييمات بشأن الأوضاع الأمنية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وتحدثوا عن سبل "التواصل مع كوريا الشمالية" لاستئناف الحوار.

وشدد مستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على ضرورة استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية قد وصلت إلى نهايتها.

كما اتفقت الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتضامن الدولي من أجل تطوير وتوفير لقاحات وعلاج لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وانهارت محادثات رسمية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في السويد في أكتوبر/تشرين أول 2019.

وكانت هذه المحادثات هى الأولى بين الجانبين منذ القمة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والتي جرت في فيتنام، في فبراير/شباط 2019، وباءت بالفشل.