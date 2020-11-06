حال فوز بايدن.. ترامب يخسر هذا الامتياز على "تويتر"

أفاد تقرير بأنه حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات، سيقول وداعًا أيضًا لامتياز عبر موقع "تويتر".

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أنه إذا خسر ترامب الانتخابات سيخسر أيضًا ميزة عبر "تويتر" تسمح لقادة العالم بمواصلة التغريد بمحتوى معين مسيء أو مضلل.

وأفادت الوكالة الأمريكية بأن ترامب، كرئيس، استفاد من سياسة "تويتر" التي تضع علامات على المحتوى الذي ينتهك قواعد المنصة، لكنها لا تفرض حذفه، كما الحالة مع المستخدمين العاديين.

لكن حال فاز بايدن في الانتخابات، سيندرج ترامب ضمن توصيف "القائد العالمي السابق"، ليفقد تلك المعاملة الخاصة، بحسب التقرير.

ومنذ يوم الانتخابات، وضع "تويتر" علامات على 8 من تغريدات الرئيس الأمريكي، حيث اتهم فيها خضومه السياسيين بمحاولة "سرقة الانتخابات".

وقال عملاق الشبكات الاجتماعية إن تلك التغريدة انتهكت سياستهم الخاصة بالنزاهة المدنية.

وطبقًا لـ"بلومبرج"، فإن الهدف من السياسة الخاصة بقادة العالم هو تقليل انتشار المحتوى الذي ينتهك القواعد.

ويمكن مشاهدة التغريدات التي يضع عليها "تويتر" علامات، لكن مع خسارتها ميزة الإعجاب "لايك" أو إعادة التغريدة "ريتويت" بدون تعليق.

وأوضح متحدث باسم "تويتر" للوكالة الأمريكية خلال بيان السبب وراء إمكانية الوصول إلى التغريدات حتى بعد وضع علامات عليها.

وقال المتحدث: "تتمثل إحدى وظائف خدماتنا الحيوية في توفير مكان يمكن للناس فيه الرد علانية وصراحة على قادتهم ومحاسبتهم."

وأضاف: "بوضع ذلك في الاعتبار، هناك حالات معينة قد يكون من مصلحة الجمهور فيها أن يتمكنوا من الوصول لتغريدات معينة، حتى ولو كانت تنتهك قواعدنا بطريقة أخرى".