السعودية تحارب الفساد.. ضبط مواطن استغل ثغرة إلكترونية لصرف 39 مليون ريال

نجحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" في ضبط شخص استطاع اختراق موقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وصرف 39.8 مليون ريال.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، تلقت بلاغا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بصرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت في الصندوق.
وأشار مصدر في الهيئة إلى أنها باشرت إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات، وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39 مليونا و806 آلاف و991 ريالا.
وتبين بعد إجراء التحقيقات استغلال شخصا لثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ"هدف"، وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة وإعادة استخدامها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له.
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