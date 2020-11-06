سؤال وجواب.. كيف تختار الزيت الأفضل لمحرك سيارتك؟

اختيار زيت المحرك للسيارة يعد واحدا من أهم متطلبات الحفاظ على سلامته، تجنبا لتكاليف صيانة باهظة جدا.

وقال موقع "أوتو كار" البريطاني المختص بأخبار السيارات، إن عملية التشحيم المناسبة للسيارة تكمن في اختيار الزيت الأنسب للمحرك.



وقدم الموقع مجموعة من الإرشادات، التي تعرف بأهمية زيت السيارات وكيفية اختياره، وأضرار استخدام زيت غير مناسب على السيارةأيضا.

وأوضح أن ما تشهده صناعة السيارات من تطور تكنولوجي كبير، انعكس على تطور وتعقيد صناعة زيوت السيارات.

ساهم في ذلك أيضا، ما أصبح يفرض من ضوابط بشأن الانبعاثات الضارة، التي دفعت صناعة زيوت السيارات للأمام بمزيد من التطوير لتحسين أداء المحرك.

وضمن مجموعة من الأسئلة والأجوبة، كشف "أوتو كار" عن الإرشادات التي يجب مراعاتها عند التعامل مع زيوت السيارات.





كيف تختلف زيوت السيارات عن بعضها؟

تحتلف زيوت السيارات بدرجة لزوجتها، إذ أن كل نوع، يسجل بدرجة لزوجة معينة يتم تقييمها برقم ترميزي مثل 5w40، كما يتم التمييز فيما بين أنواع الزيوت وفقا لنوع المحرك التي تخصص له، ويحدد ذلك التصنيف الذي تمنحه هيئات رسمية مثل الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات ACEA، وعلى سبيل المثال يكن التصنيف الخاص بالزيوت كما يلي، ACEA A1/B1.

هل أي زيت يناسب أي سيارة ؟

تقوم دائما الماركات المصنعة للسيارات بترشيح افضل نوع زيت لسياراتها، وتقدمه ضمن التعليمات التوضيعية المذكورة في كتيب السيارة لمالكها عند الشراء.





ما مدى أهمية ماركة الزيوت؟

قال الموقع إن الأهم من اختيار ماركة زيوت جيدة، أن يتوافق الزيت عند شراءه مع مواصفات الهيئات الرسمية مثل رابطة ACEA ودى التقييم الذي تمنحه للزيت، ورغم ذلك نصح الموقع أيضا باختيار ماركة ذات سمعة طيبة في تصنيع زيوت السيارات كونها تراعي التطور التقني في تصنيع المحركات.

ماركات الزيوت الرخيصة..ماذا تعني؟

من جديد أكد "اوتو كار"، أنه مادام يتم اختيار زيت سيارة مطابق لنوع المحرك وفقا لتصنيع المنظمات الشبيهة لرابطة ACEA، لن يكن هناك مشكلات حيوية على سلامة المحرك، وفي المجمل عاد الموقع للتنويه باهمية اختيار ماركة زيوت موثوق بها.





ماذا يحدث عند استخدام الزيت الخاطيء؟

كانت إجابة موقع "أوتو كار" على هذا التساؤل مختصرة وواضحة، الزيت الخاطئ يقلل من عمر المحرك، لما يسببه من أضرار على آلية عمله وقدراته.

ما هو معدل تفقد الزيت بالسيارة؟

لا يوجد معدل الزامي لتفقد الزيت بالسيارة، ولكنه من المعروف أن من يقودون سياراتهم بشكل أكبر، عليهم تفقد الزيت بنفس المعدل، كما نصح الموقع بأنه يجب على كل سائق سيارة تفقد الزيت بمركبته مرة واحدة شهريا على الأقل.

ما معدل تغيير زيت السيارة ؟

كل ماركة تكشف عن هذا في كتيب سياراتها، مع العلم بأن معدل تغيير الزيت يختلف من طراز لآخر.



