ألمانيا تعلق على نتائج الانتخابات الأمريكية

علقت ألمانيا على انتخابات الرئاسة الأمريكية، الجمعة، ودعت إلى التحلي بالصبر، وأعربت عن أملها في إعلان نتيجتها في المستقبل المنظور.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي دعا إلى التحلي بالصبر في ضوء النتائج غير الواضحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال ماس، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف)، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن على حق حيث قال: "على الجميع التحلي بالصبر... نتائج الانتخابات متقاربة في كل مكان".
وأضاف ماس أنه لا يعتبر إعادة الفرز في حال الفروق الضئيلة في النتائج "عملية إشكالية إلى هذا الحد"، موضحا أن هذا هو الحال أيضا في ألمانيا مع الفوارق الضئيلة في نتائج الانتخابات.
وقال وزير الخارجية الألماني: "ما زلت آمل أن تكون هناك نتيجة في المستقبل المنظور".
ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع مساء أول أمس الأربعاء، يُجرى فرز الأصوات في الولايات المتحدة.
ويقترب جو بايدن من الفوز بعد حصوله على ولايات حاسمة مؤخرا، وفقا لتقديرات خبراء، فيما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل قضائيا في فرز الأصوات، داعيا إلى وقف عملية الفرز.
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