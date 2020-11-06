المالديف ترفض تصنيف فيتش: "ملتزمون بسداد الديون"

أعلنت حكومة جزر المالديف، الجمعة، في بيان رفضها تخفيض مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني إلى "سي سي سي" العالي المخاطر.

وذكرت الحكومة أنها "ملتزمة تماما بضمان دفع أصل القروض والفائدة" على السندات السيادية بالكامل وفي الوقت المناسب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وخفضت فيتش تصنيف جزر المالديف إلى "سي سي سي"، وهو ما يعني مستوى مرتفعا من مخاطر التخلف عن الوفاء بالالتزامات.

أضاف البيان: "لم تتخلف جزر المالديف حتى الآن عن الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالديون، وهذا تميز نعتزم الحفاظ عليه مستقبلا".

وأوضحت جزر المالديف أن "الغموض بشأن إدارة السيولة وتمويل الميزانية انخفض إلى حد كبير منذ مارس/آذار".

وأضافت الحكومة أنها قلصت فجوة التمويل من خلال "مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف".

ديون المالديف

أقرت حكومة جزر المالديف، في مايو/أيار الماضي، بأن الدولة مدينة للصين بقيمة 3.1 مليار دولار ، في حين أن اقتصاد جزر المالديف بأكمله تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار.

وأثناء جائحة كورونا تخشى جزر المالديف التخلف عن السداد، لأن اقتصاد جزر المالديف يعتمد على السياحة وبسبب كورونا توقف قطاع السياحة والفنادق بشكل شبه كامل.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، منح المالديف قرضا قيمته 29 مليون دولار للتصدي لآثار تفشي وباء “كوفيد-19″، ولكنه حذر من أن تلاشي السياحة أضعف الاقتصاد بشدة، وبالتالي ستكون ثمة حاجة إلى دعم مالي إضافي.