الإمارات تؤكد إدانتها للتطرف والإرهاب بكافة صوره

أكدت الإمارات موقفها الثابت في إدانة التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتضامنها مع دول العالم الصديقة في حربها ضده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، لمناقشة العلاقات الثنائية.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجوزيف بوريل أوجه التعاون المشترك بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في أوروبا والعمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في إثيوبيا وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار فيها، واتفق الجانبان على أهمية استمرار المشاورات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

كانت التجربة الإماراتية في مجال التسامح والتعايش السلمي بين معتنقي الديانات المختلفة، محور لقاء تم تنظيمه برعاية المجلس الوطني الاتحادي داخل مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل تحت عنوان "صناعة خطاب جديد للتسامح".