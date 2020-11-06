مليشيات السراج تنقلب على مخرجات غدامس الأمنية

رفضت الميليشيات المسلحة غربي ليبيا، الامتثال لقررات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في غدامس، بفتح الطرق بين المدن.
وأعلنت ما تعرف بـ"القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة"، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية التي توجت بها تلك الاتفاقيات، أنها لن تقبل "بفتح الطريق والتواصل مع أي منطقة".
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اختتمت الثلاثاء اجتماعاتها في غدامس، وتوصلت إلى عدة توصيات، بينها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس.
بالإضافة إلى استمرار تبادل المحتجزين، وتشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام، وفتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين، وتشكيل لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
واستبعد خبراء وسياسيون ليبيون، في تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، التزام قطر وتركيا ومليشيات حكومة الوفاق الليبية، بنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) في غدامس الليبية.
وقال الخبراء، في أحاديث منفصلة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن هناك بعض البنود التي يصعب تطبيقها في الوقت الحالي، بسبب المليشيات المسلحة التي تتغذى على تهريب الوقود وانفلات الوضع الأمني، إلا أنهم أكدوا أن هناك صدمة اجتاحت معسكر الإخوان وقطر وتركيا من وصول العسكريين إلى "اتفاق غدامس".
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