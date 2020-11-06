"باسيل" أكبر مناصري حزب الله بمصيدة العقوبات الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، المعروف بقربه من حزب الله اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قوله، إن واشنطن ستعاقب باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه "حزب الله"، ولمحاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة".

ومن جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.

ورفض وزير الخزانة الأمريكي التلميحات التي تشير إلى أن فرض العقوبات سيفجر الجهود الجارية لتشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن دعم باسيل لحزب الله هو السبب الرئيسي لفرض العقوبات.

وبدوره، قال باسيل إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لا تخيفه، مضيفا في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر:" لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني.. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".





ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".