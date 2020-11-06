الموعد النهائي لاكتمال فرز كل الأصوات بـرئاسية أمريكا

قد يستغرق الانتهاء من العد الكامل للأصوات الانتخابية في مختلف الولايات الأمريكية عدة أسابيع أخرى.

فلا يزال أمام الولايات الأمريكية الكثير من الوقت لفرز الأصوات الانتخابية بينما يتنافس الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن على الوصول إلى البيت الأبيض.

وقد يستغرق العد الكامل للأصوات عدة أسابيع أخرى، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته الجمعة، أن المواعيد النهائية والقواعد التوجيهية لفرز الأصوات تختلف في كل ولاية عن الأخرى.

فعلى سبيل المثال، قد يتم استلام بطاقات الاقتراع المختومة في ولاية واشنطن حتى ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولكن يجب ختم جميع بطاقات الاقتراع بختم البريد بحلول يوم الانتخابات ٣ نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يمكن أن تصل بطاقات الاقتراع المختومة بالبريد إلى كاليفورنيا حتى يوم ٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني.

ولن يتم قبول بطاقات الاقتراع في العديد من الولايات بعد يوم الانتخابات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وميتشيغان ونيو هامبشاير ونورث كارولينا.

وقد تم فرز معظم الأصوات في العديد من الولايات، ولكن ليس في جميعها، حيث أنه لا تزال العديد من الأصوات بحاجة إلى العد في ولاية بنسلفانيا، والتي يمكن أن تنقل بايدن إلى البيت الأبيض إذا خرج منتصرًا منها، ويجب أن يتم استلام بطاقات الاقتراع في بنسلفانيا بحلول ٦ نوفمبر الجاري.

وأعلن بايدن والمرشحة على منصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، أنهما سيفوزان بالانتخابات بمجرد الانتهاء من فرز جميع الأصوات، وحصل نائب الرئيس السابق على ٢٦٤ صوتًا في المجمع الانتخابي حتى مساء الجمعة ٦ نوفمبر، وذلك في مقابل ٢١٤ صوتًا لترامب، مما يترك بايدن على بُعد ٦ أصوات فقط من الجائزة النهائية: البيت الأبيض.

وتعد ولايات نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا من بين الولايات المهمة المتبقية التي يمكن أن يحسم فوز بايدن بأي منها الرئاسة.

وقد كانت عملية فرز الأصوات هذا العام أبطأ مما كان عليه في السنوات الماضية بسبب استخدام الأمريكيين لخيار التصويت عبر البريد خلال جائحة فيروس كورونا.