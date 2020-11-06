احتياطات أمنية إضافية لحماية بايدن حال فوزه

ستقوم وكالة الخدمة السرية الأمريكية، الجمعة، بإرسال تعزيزات أمنية للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك استعدادًا لخطاب فوز محتمل الجمعة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن وكالة الخدمة السرية الأمريكية سترسل، الجمعة، عملاء إضافيين لحماية المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك استعدادًا لخطاب فوز محتمل في الانتخابات الرئاسية.



وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، في تقرير نشرته الجمعة، أن الخدمة ستقوم بإرسال تعزيزات إلى ويلمنجتون بولاية ديل، حيث يقع المقر الرئيسي لحملة بايدن في أحد مراكز المؤتمرات على ضفة النهر، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

القرار يأتي للمساعدة في حماية نائب الرئيس السابق بينما تستعد حملته للإعلان المحتمل قريبًا عن الفوز في سباق ٢٠٢٠.

واستدعت الوكالة مجموعة من العملاء لتعزيز الحماية حول بايدن، مشيرة إلى أنه تم إرسالهم إلى مقر الحملة بمجرد معرفة أن بايدن يعتزم البقاء في المركز ليوم آخر على الأقل ويمكن أن يلقي خطابًا رئيسيًا في وقت مبكر من يوم الجمعة، وفقًا لمصادر تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية المعلومات.

كان العشرات من العملاء السريين يوفرون الحماية الأمنية بالفعل لحملة بايدن، ومن المتوقع ألا يمنحه الأمن الإضافي حماية كاملة مثل تلك التي يتم منحها للرؤساء المنتخبين، لكنها تقترب منها.

ولا يزال من غير الواضح متى ستوفر الخدمة السرية هذا المستوى من الحماية لبايدن في حال فوزه، فإذا اعتبر الأخير هو الفائز الواضح في الانتخابات ولم يتنازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه يمكن للخدمة السرية أن تنتظر بموجب بروتوكولها حتى تجتمع الهيئة الانتخابية في منتصف ديسمبر/كانون الأول للتصديق على نتائج التصويت قبل معاملة بايدن رسميًا باعتباره الرئيس المنتخب، ونقلت الصحيفة عن عميل سابق قوله إن "الخدمة السرية ستشعر على الأرجح بواجب تكثيف الحماية قبل ذلك الوقت".

ورفضت المتحدثة باسم الخدمة السرية، كاثرين ميلوان، التعليق للصحيفة، مؤكدة أن الوكالة لا تناقش التخطيط الأمني للرئيس أو المرشحين الذين تحميهم بشكل علني.

وقد واجهت الوكالة مثل هذا القرار مرة واحدة فقط من قبل، وذلك في السباق الرئاسي المتنازع عليه عام ٢٠٠٠ بين الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل جور، حيث لم يكن هناك رئيس رسمي منتخب لمدة ٣٦ يومًا، وذلك بعد أن انخرط الجانبان في إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، ثم انتقلت المعركة القانونية إلى المحكمة العليا، وخلال ذلك الوقت، حافظت الخدمة السرية على الوضع الراهن حينها.

وعادةً ما تكثف الوكالة حماية الرئيس المنتخب فور إعلان اسم الفائز في السباق من خلال تعيين مجموعة جديدة من العملاء للرئيس القادم، وتاريخيًا، يحدث هذا التكثيف في الحماية في وقت متأخر من ليلة الانتخابات بعد أن يتنازل أحد المرشحين ويلقي الآخر خطاب النصر.