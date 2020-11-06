جورجيا تعيد الفرز.. وبيلوسي: بايدن اقترب من الفوز

قال وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرجر، الجمعة إنه يتوقع إعادة فرز أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية نظرا للهامش الضئيل بين المرشحين.

فيما وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأنه "الرئيس المنتخب".

وقال الوزير في ولاية جورجيا براد رافنسبرجر بمؤتمر صحفي في أتلانتا، إنّ المنافسة في جورجيا "لا تزال محتدمة"، مضيفا أنّه "في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا".

وأظهرت النتائج الجمعة، تقدم جو بايدن بـ1500 صوت في جورجيا، الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والتي اعتادت التصويت للجمهوريين منذ عام 1996.

وأضاف رافنسبرجر "العد النهائي في جورجيا له تأثير هائل على البلاد بكاملها".

وتابع "الرهانات كبيرة وأعصاب الجميع مشدودة، لن ندع هذه المناقشات تصرف انتباهنا عن عملنا. سنفعل الأمور بالشكل الصحيح وسندافع عن نزاهة انتخاباتنا".

ومن جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم في الانتخابات ويقترب من الفوز.

وأضافت "يجب علينا التحلي بالصبر وانتظار النتائج الرسمية، ومنهج بايدن يقوم على توحيد جميع طوائف الشعب معًا".

وتابعت بيلوسي عن بايدن ونائبته كامالا هاريس "هذا الصباح، بدا واضحاً أن الثنائي بايدن-هاريس سيفوز بالبيت الأبيض"، الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم".

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.



ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات، ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة مساء الجمعة.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه، حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.