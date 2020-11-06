توقيف موظف بريد أمريكي بحوزته بطاقات اقتراع على الحدود الكندية

ألقي القبض على موظف في هيئة البريد الأمريكية أثناء عبوره الحدود بين الولايات المتحدة وكندا وبحوزته صندوق به بطاقات اقتراع الغائبين.

وتمكنت سلطات الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة من القبض على موظف في هيئة البريد الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أثناء عبوره الحدود بين البلاد وكندا وبحوزته صندوق به مئات الأظرف، وغيرها من الرسائل البريدية التي لم يتم تسليمها، بما في ذلك بطاقات اقتراع الغائبين.

وأفادت صحيفة "بافالو نيوز" أنه تم القبض على ساعي بريد، من بافالو، ومعه أكثر من ٨٠٠ ظرف داخل صندوق التسليم الخاص به، وذلك بعد أن فشل في تسليمها، وقال إنه انتهى به المطاف على جسر بين الولايات المتحدة وجارتها في الشمال بـ"الصدفة".

وقد وجدت سلطات الجمارك وحماية الحدود صندوقًا ضخمًا للبريد يحمل عدة رموز بريدية في سيارة ساعي البريد، وقالت السلطات للصحيفة إنه كانت هناك من بينهم ٣ أصوات غيابية من انتخابات مقاطعة إيري.

وأخبر ويلسون موظفي الجمارك أنه قد ضل طريقه أثناء سفره على الطريق السريع ١٩٠ وانتهى به الأمر بطريق الخطأ على الجسر، وعند الضغط عليه، ادعى ويلسون أن رسائل البريد التي كانت بحوزته تخص والدته، وذلك على الرغم من أنه لم يتمكن من شرح سبب عدم تطابق الأسماء الموجودة على الأظرف مع اسمها.

واعترف ويلسون لاحقًا أنه قام بأخذ رسائل البريد ووضعها في سيارته في أكثر من ٤ مرات ولكن أقل من ١٠ مرات، وأنه قد فعل ذلك لتقليل كمية رسائل البريد التي يتعين عليه توصيلها.

ونفى ويلسون علمه بحيازة ٣ بطاقات اقتراع غيابية، ووجهت إليه تهمة تأخير أو إتلاف البريد، وبحسب وثائق المحكمة، فإنه يواجه السجن لمدة ٥ سنوات، وغرامة قدرها ٢٥٠ ألف دولار في حالة إدانته.

يذكر أن بطاقات الاقتراع الغيابية عبر البريد تعد نقطة محورية في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام ٢٠٢٠.