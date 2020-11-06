قتيلان و7 جرحى خلال مظاهرات بوسط بغداد والبصرة

قتل متظاهران اثنان وأصيب نحو 9 آخرون، الجمعة، في حوادث متفرقة خلال احتجاجات بالعاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وقال مصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "مسلحين مجهولي الهوية فتحوا النار على متظاهر على طريق محمد القاسم وسط بغداد بعد لحظات من مغادرته ساحة التحرير الاحتجاجية".



وأوضح المصدر ، أن "القتيل، يكنى أبو محمد، وهو ضابط متقاعد في وزارة الداخلية برتبة عميد، عرف بنشاطه الاحتجاجي بين المتظاهرين في ساحة التحرير منذ بدء المظاهرات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ".

وفي وقت لاحق ، أظهر مقطع فيديو مصور، مقتل متظاهر متأثراً بجراحه، وسط جمع من المحتجين الغاضبين في ساحة الاعتصام بمحافظة البصرة".

وذكرت مصادر خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "متظاهراً قتل وأصيب 7 آخرون في اشتبكات مع القوات الأمن خلال المظاهرات التي تجددت في محافظة البصرة منذ يومين".

وأضاف المصدر أن "أبو محمد، ضابط سابق بالداخلية برتبة عميد وكان ينشط بتقديم الدعم اللوجستي ضمن خيمة المتقاعدين للاحتجاجات الشعبية في ساحة التحرير على مدى عام كامل".

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة، من إعادة فتح جميع الطرق المؤدية إلى ساحة اعتصام البصرة وسط المحافظة، بحسب قيادة عمليات البصرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعا القوات الأمنية خلال زيارته محافظة البصرة، الخميس، إلى عدم استخدام الرصاص الحي في تفريق ومواجهة حالات العنف والغضب بين المتظاهرين.

وسقط نحو 560 قتيلاً وآلاف الجرحى بين صفوف المتظاهرين في الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتوجه الحكومة الاتهام لعناصر أمن في مكافحة الشغب وتشكل لجان تحقيق للوصول إلى الجناة.