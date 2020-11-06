سيناتور جمهوري: لا دليل يثبت حديث ترامب عن التزوير

قال السيناتور الجمهوري بات تومي إنه لا يوجد دليل يؤيد اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للديمقراطيين بـ "سرقة الانتخابات".

وأضاف السيناتور بات، وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، وتعد ولايته ساحة معركة رئيسية في حسم انتخابات الرئاسة، إن تصريحات ترامب "مزعجة للغاية".

وتابع: "لم يظهر أحد ببساطة أي دليل على وجود فساد أو تزوير".

وقال: "لقد منحت صوتي لترامب، وأنا أؤيده. لكني أريد أن يكون الرئيس المقبل هو ذلك الشخص الذي يفوز بطريقة شريعة بأصوات المجمع الانتخابي وسأقبل أي رئيس يفوز بهذه الطريقة".

وفي انتخابات توصف بأنها أحد أكثر المنافسات الرئاسية شراسة في تاريخ البلاد، ولليوم الثالث، تتواصل عملية فرز الأصوات لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض والذي يتنافس للوصول إليه الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

وفي حديث مطول عبر الهاتف من واشنطن، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أكد الدكتور جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، وعضو حملته الانتخابية، أن فرصة ترامب للفوز بولاية ثانية لازالت سانحة، في حال حصوله على أصوات ولاية أريزونا، مع إضافة بنسلفانيا وبعض المناطق الأخرى في الولايات المتأرجحة الأخرى.

وتابع: "سيفوز الرئيس ترامب بلا شك إذا تم فرز الأصوات بشكل قانوني وسليم؛ لكننا نرى أن هناك شبهات تزوير، وألاعيب محتملة في العملية الانتخابية".

وتشير أحدث الأرقام إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب على وشك أن يخسر في ولاية بنسلفانيا التي تضم 20 صوتا في المجمع الانتخابي، في الوقت الذي تتقلص فيه صدارته مع استمرار فرز كل دفعة جديدة من أوراق الاقتراع.

وفي ولاية أريزونا، يتقلص تقدم المرشح الديمقراطي بايدن، ولكن بدرجة أقل حدة حيث أنها ولاية أصغر، وبها 11 صوتا في المجمع الانتخابي.