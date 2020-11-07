خط نجل ترامب "الساخن" لبلاغات التزوير.. ارتباك و"لا أحد يرد"

قام نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إريك" بكتابة تغريدة على "تويتر"، تضمنت رقما ساخنا للإبلاغ عن مخالفات التصويت، لكن لا يوجد أحد يرد.

وعند الاتصال برقم الخط الساخن الذي قام إريك ترامب بتحديده للإبلاغ عن مخالفات التصويت، يتم سماع بعض خطابات الرئيس القديمة في الحملة الانتخابية لسباق ٢٠١٦ والمتعلقة بفضيحة البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.

وقال إريك في تغريدته، التي نشرها اليوم الجمعة، "ساعد في إيقاف قمع الناخبين، والمخالفات والاحتيال.. أخبرنا بما تراه" مرفقًا رقما ساخنا وموقعا إلكترونيا للإبلاغ من خلالها، ولكن عندما يتم الاتصال بالرقم، لا أحد يجيب، وبدلاً من ذلك يتم تشغيل مقاطع صوتية من خطابات حملة ترامب مرارًا وتكرارًا، ويبدو أن العديد منها يعود إلى سباق عام ٢٠١٦.

وتقول صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن المتصل يستمع لحديث طويل يصل لـ١٠ دقائق، عن رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة كلينتون، ثم يسمع: "الشخص الوحيد الذي يمكنه إيقاف هذه الآلة الفاسدة هو أنت، ستكون هذه فرصتنا الأخيرة للإنقاذ في ٨ نوفمبر/تشرين الثاني" في إشارة إلى يوم الانتخابات في سباق ٢٠١٦.

وبعد مرور ١٦ دقيقة من سماع خطابات ترامب المختلفة، يسمع المتصل: "نأسف، هناك خطأ داخلي، سنضطر لقطع المكالمة الآن"، ثم يتم قطع المكالمة بشكل آلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إريك قام بحذف التغريدة بشكل مفاجئ، بعد حوالي ٣ ساعات من كتابتها، واستبدلها بأخرى جديدة مطابقة، باستثناء رقم الهاتف الذي تم تغييره.

وعندما يتم الاتصال بالرقم الجديد، يرد صوت آلي: "شكرًا لك على الاتصال بغرفة حرب دونالد ترامب، يرجى انتظار موظف خدمة العملاء المتاح التالي." ثم يتم تشغيل خطابات الحملة مرة أخرى ولكن بعد حوالي دقيقة أجاب أحد الوكلاء بالفعل وأكد أنهم يقبلون مزاعم تزوير الناخبين.

وقد تم فصل الخط الثاني أيضًا لفترة وجيزة ولكن تمت إعادة تشغيله مرة أخرى ولكن لم يجب أحد، حيث إنه بعد أكثر من خمس دقائق من سماع خطابات حملة سباق ٢٠١٦، يتم الرد في رسالة مسجلة "شكرًا لاتصالك بغرفة حرب ترامب الوطنية، يرجى ترك رسالتك".

وتضمنت تغريدة إيريك ترامب أيضًا موقع إلكتروني به "نموذج لكتابة تقرير عن التزوير في التصويت"، ويتم سؤال مستخدم الموقع عن معلومات الاتصال الشخصية الخاصة به واسم الولاية والموقع المحدد الذي شهد فيه عملية التزوير.

ويتضمن النموذج مساحة يمكن للأشخاص من خلالها تحميل مقاطع فيديو أو صور كدليل على وجود مخالفات، والتي يمكن أن تعمل على تعزيز تأكيدات حملة ترامب المتكررة التي لا أساس لها بشأن التزوير، ولكن لم يكن من الممكن في الواقع تحميل أي شيء، حيث تظهر جملة "تم تعطيل عمليات تحميل الملفات لهذا النموذج"، وبعد مرور عدة ساعات تم إصلاح النموذج للسماح بتحميل الملفات.

يذكر أن حملة ترامب قد قامت برفع سلسلة من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء البلاد لوقف فرز الأصوات، ولكن رفض القضاة العديد منها.