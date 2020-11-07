قرقاش: أزمة سوريا تحتاج مقاربة جديدة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الأزمة السورية الممتدة منذ نحو عقد من الزمن تحتاج مقاربة جديدة.
وفي تغريدة عبر تويتر، قال قرقاش إن: "الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة، فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي".
ولفت إلى أن "التوجه والدور العربي ضروري، لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية"، محذرا من أنه "دون ذلك سيستمر الصراع في سوريا الشقيقة".
وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على أن الحل السياسي هو التسوية الوحيدة الكفيلة بإنهاء الأزمة في سوريا.
كما تحرص على تقديم المساعدات للشعب السوري تشمل الجوانب الإنسانية والإنمائية الطارئة للنازحين داخليا واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق واليونان.
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