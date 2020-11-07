مقتل 15 حوثيا غرب تعز.. وانتصارات جديدة بالجوف

قتل 15 عنصرا حوثيا، السبت، في معارك مع الجيش اليمني غرب تعز، فيما تكبدت المليشيا الانقلابية خسائر جديدة في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان له، إن معارك عنيفة اندلعت في منطقتي "البركنة" و"قرية القضاة" في عزلة العبدلة بمديرية مقبنة ، بعد محاولة تسلل حوثية مصحوبة يقصف مدفعي مكثف طال الأحياء السكنية.

وأسفرت المعارك، عن مقتل 15 عنصرا حوثيا وإصابة آخرين، فيما لاذت بقية المجاميع بالفرار، وفقا للمصدر.

ولجأت مليشيا الحوثي، بعد الهزائم التي تلقتها لتكثيف هجماتها على القرى المأهولة بالسكان، غداة يوم من تفجير منزل مواطن في قرية العارضة بمديرية مقبنة.

وفي محافظة الجوف، واصلت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، انتصاراتها على المليشيا الانقلابية، بعد معارك متصاعدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة، حررت مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر، ومنها جبال الدقيقة، و قرية الأشراع، وباتت تسيطر ناريا على منطقة "شعب الراهنة" وعدد من المواقع الأخرى.

وكانت مليشيا الحوثي قد استأنفت تصعيدها العسكري في مأرب والجوف بهدف نسف المساعي الأممية لفرض الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.

وخلافا للتصعيد البري داخل الأراضي اليمنية، كثفت مليشيا الحوثي من هجماتها الإرهابية على أعيان مدنية داخل السعودية، بواسطة الطائرات المسيرة بدون طيار، لكن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن اعتراضها جميعا.

