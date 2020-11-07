السودان ينفي تلقيه طلبا لعبور طائرة إسرائيلية لأجوائه

نفت مصادر بوزارة الخارجية السودانية لـ"دوت الخليج الإخبارية" تلقيه طلبا لعبور طائرة إسرائيلية تجارية لأجواء البلاد غدا الأحد.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس الجمعة، إن رحلة تجارية إسرائيلية ستمر لأول مرة عبر أجواء السودان، ويأتي ذلك عقب توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



وذكرت المصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية" "ربما تقدمت السلطات الاسرائيلية بالطلب، لكن لم يصل للوزارة حتى الآن".

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الرحلة ستنطلق الأحد من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار عنتيبي بأوغندا، والرحلة ستتم بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية “العال”، وستنقل الرحلة 153 شخصا من أوغندا للمشاركة في تدريب بالزراعة في إسرائيل.

ووفقا للصحيفة ستكون هذه أول رحلة تجارية لطائرة مسجلة في إسرائيل تعبر أجواء السودان، مشيرة إلى أن الرحلة ستستغرق وقتا أقل بنصف ساعة.

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق سلام بينهما.