كورونا يضرب حكومة البوسنة.. إصابة رئيس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء في البوسنة إصابة رئيس الوزراء، زوران تيجلتيجا، بفيروس كورونا، وأنه عزل نفسه في المنزل.

وقال المجلس في بيان السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء بكوفيد-19، وحالته الصحية مستقرة، وظهرت عليه أعراض خفيفة للإصابة بالفيروس.



وأضاف المجلس، أن رئيس الوزراء دخل الحجر الصحي المنزلي وحالته مستقرة، فيما اتُخِذت والإجراءات اللازمة بهدف ضمان استمرارية عمل الحكومة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت حكومة البوسنة والهرسك إصابة وزير الزراعة والموارد المائية والغابية فيها، شمس الدين ديديتش، بفيروس كورونا.

وسجلت البوسنة، أمس الجمعة، عددا قياسيا للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 49 وفاة، بجانب 28 ألف إصابة.

ويوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان أكثر الأيام التي سجل فيها رقم قياسي لعدد الوفيات خلال 24 ساعة، عندما توفى 36 شخصًا، ثم في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حيث سجلت البوسنة وكرواتيا 32 حالة وفاة لكل منهما.

فرض أحد أجزاء البلاد - اتحاد البوسنة والهرسك - ارتداء الكمامات الواقية في 26 أكتوبر بسبب زيادة حالات الإصابة، واستُثنى من ذلك الأطفال دون سن السادسة ومرضى الجهاز التنفسي المزمن والصم والرياضيون خلال التدريب وراكبو الدراجات وراكبو الدراجات النارية.