كامالا هاريس عقب فوز بايدن: دعونا نبدأ العمل

قالت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه بعد الانتصار التاريخي في الانتخابات الرئاسية "دعونا نبدأ العمل".

وأضافت كامالا هاريس: "مصممون على الكفاح من أجل أمريكا وثمة عمل هائل ينتظرنا".



وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن قد قال عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات على الرئيس دونالد ترامب: "أتشرف باختيار الأمريكيين لي لقيادة البلاد وسأكون رئيسًا للجميع".

ورفض الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

يأتي ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، بعد فوزه بولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب في بيان، مساء السبت، إن "الانتخابات لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن منافسه جو بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا".

و"كامالا هاريس" قدمت نفسها على أنها "تقدمية"، وحشرت نفسها في اليسار حين تعلق الأمر بملفات جدلية، لكنها أغضبت الليبراليين برفضها المضي لأبعد من ذلك.

كامالا هاريس (56 عاما)، السيناتورة السمراء عن ولاية كاليفورنيا، والشخصية التي اختارها المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن نائبة له، لتدون بذلك اسمها كأول امرأة سمراء تُرشح للمنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

يقول عنها البعض إنها سيدة تتأرجح بين مواقف سياسية متعارضة تجاه القضية ذاتها، فيما يستغرب آخرون اختيارها من قبل بايدن لتكون نائبته، وهي التي هاجمته بشراسة خلال المناظرات الرئاسية الأولى.