بالفيديو.. أول مكالمة بين بايدن ونائبته: لقد فعلناها يا جو

"لقد فعلناها يا جو"..هكذا هنأت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في اتصال هاتفي.
ونشرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مقطع فيديو يوثق لحظة إجرائها لمكالمة هاتفية مع بايدن، تهنئه فيه بفوزهما.
وظهرت هاريس في الفيديو الذي نشرته على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهى فى إحدى الحدائق المفتوحة وخلفها عدد من أفراد الأمن، وقالت لبايدن: "لقد فعلناها يا جو، ستصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية".
وبحسب أحد مساعدي هاريس لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية فقد تم تصوير الفيديو بواسطة زوجها دوج إمهوف.
وأعلنت مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حسمه لأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها ٢٠ صوتًا.
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