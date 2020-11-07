حياة بايدن العائلية.. سلسلة مآس في حياة رئيس أمريكا المنتخب

ولد جوزيف جو بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا عام 1942 من عائلة ذات أصول أيرلندية، وعمل محاميا وشغل منصب عضو مجلس مقاطعة ديلاوير.

وفي عام 1966 تزوج بايدن من نيليا هانتر، التي أنجنب له ثلاثة أبناء هم: "بو"، و"هانتر" وناعومي.



لكن حادث سير دام كتب نهاية زوجته نيليا وابنته ناعومي ليتكفل الرئيس الأمريكي المنتخب بتربية ابنيه "بو" و"هانتر" قبل أن يقرر عام 1977 الارتبط بزوجته الثانية جيل، التي أنجبت له ابنته آشلي.

بو بادين:



ولد بو، نجل المرشح الديمقراطي جو بادين، في عام 1969، حيث تخرج في جامعة بنسلفانيا، وكان كاتبًا قانونيًا لقاضٍ في نيو هامبشاير، قبل أن ينضم إلى وزارة العدل الأمريكية في الفترة من عام 1995 حتى عام 2002، بينها خمس سنوات كمدعٍ فيدرالي.

في عام 2001، تطوع في مهمة تدريب القضاة والمدعين العامين في كوسوفو ما بعد الحرب، كما خدم لمدة عام في العراق وحصل على نجمة برونزية.





واكتسب "بو" شهرة واسعة بعد أن قدم والده في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في دنفر ليلة 2008، حين وافق جو بايدن، على الترشح لمنصب نائب الرئيس.



لكنه أصيب في عام 2010 بجلطة دماغية خفيفة، وبعد ثلاث سنوات خضع لعملية جراحية في مركز للسرطان في تكساس لإزالة ما وصف بأنه ورم صغير.

وخضع بو لعملية جراحية لإزالة سرطان بالمخ في أغسطس/آب 2013، لكنه توفي عام 2015 بسببه، بعد 10 أيام فقط من نقله للمستشفى.

هانتر بايدن

أما هانتر بايدن فولد عام 1970، وعادة ما يشار إليه باسمه الأوسط، ويعمل "هنتر " حاليا كمحام وهو مؤسس لشركة استثمارية.

وتزوج هانتر (50 عاما) من زوجته الأولى كاثلين بوهل عام 1993، ورزق منها بثلاثة أطفال، نعومي وفينيغان ومايسي.

وفي عام 2017 وقع الطلاق بين هانتر كاثلين.





وفي وقت سابق من هذا العام، تخرجت ابنته نعومي من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ، حيث ألقى جدها المرشح جو بايدن كلمة أمام الخريجين.



وتصف بعض الصحف الأمريكية هانتر بـ" البقعة السوداء في ثوب والده الأبيض"، حيث تناقلت عددا من فضائحة ومحاولة استغلال نفوذه.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" رسالة بريد إلكتروني ذكرت أن هانتر بايدن قدم والده، الذي كان في ذلك الوقت نائبا للرئيس باراك أوباما، إلى مسؤول تنفيذي كبير في شركة يوريزما، شركة طاقة أوكرانية كان هو عضو مجلس إدارتها.

وُعقد الاجتماع قبل عام من دعوة بايدن للإطاحة بمدعٍ عام أوكراني كبير.

وشكر فاديم بوزارسكي، مستشار مجلس إدارة شركة يوريزما، هانتر بايدن على "الفرصة" لمقابلة والده في رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في 17 أبريل/نيسان 2015.

وتم العثور على الرسائل على القرص الصلب لجهاز كمبيوتر محمول يُزعم أن الابن تركه في متجر كمبيوتر في ديلاوير ولم يعد لاستلامه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم جو بايدن، واصفا إياه بـ"الفاسد"، مشيرا إلى أن بايدن متورط في ثاني أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.