تدابير "كورونا" تهيمن على مشهد انتخابات "النواب" بمصر

هيمنت تدابير وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مشهد المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في مصر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، في بيان اليوم السبت، انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية في أول أيام الاقتراع.



وقال إبراهيم إن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، وصلوا إلى لجانهم وبدءوا العمل في الموعد المحدد، وبعد تحديد الحرم الانتخابي واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم السماح للناخبين بالتصويت في التاسعة صباحا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية عن كثب خلال غرفة العمليات، والتي ترد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى عدم تلقي أية شكاوى من شأنها التأثير على النظام الانتخابي.

ونوه المستشار لاشين إبراهيم إلى أن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية في ترسيخ الديمقراطية، وأن الإقبال على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حب الوطن.

وطغت الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد على المشهد الانتخابي في اللجان الانتخابية بدوائر القاهرة و12 محافظة.

وفرض القائمون على العملية الانتخابية ارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها مجانا لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، كما جرى الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، أثناء عمليات التصويت، إضافة إلى توفير المطهرات والكحول أمام اللجان.

وتولى عدد من المتطوعين توزيع الكمامات أمام مقار اللجان، على الناخبين قبل الإدلاء بـأصواتهم.

كما أبرزت غرف عمليات عدد من المنظمات الحقوقية المصرية انتظام عملية التصويت، وتفاوت نسب الإقبال بين المتوسط والكثيف في عدد من داوئر القاهرة والمحافظات.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري انتظام سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح لجان الاقتراع، لافتا إلى استمرار غرفة عملياته المركزية وفروعها في متابعة انتظام عملية التصويت داخل اللجان الفرعية في 13 محافظة.

وقال المجلس في بيانه إن غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات: القليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، إضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المركزية، تتابع جميع مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، ورصد أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها.

وأشاد وفد جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، بحسن الإعداد والتنظيم للانتخابات في محافظة بورسعيد والمظهر الحضاري الذي تظهر به أمام ضيوفها بموقعها ومشروعات التنمية والتطوير والتجميل التي تمت بها.

وانطلقت السبت عملية التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري في 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعدادها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية".

ويتنافس في انتخابات المرحلة الثانية على المقاعد المخصصة لانتخابات النظام الفردي نحو 2085 مرشحا في 70 دائرة فردية، وفي نظام القوائم الانتخابية يتنافس 284 مرشحاً في دائرتين هما الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وجرى تخصيص لها 100 مقعد، وكذا في الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وتم تخصيص 42 مقعدا لها.