بايدن يعد لإلقاء "خطاب النصر"

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعمل على صياغة خطاب النصر الخاص به، بعد إعلان فوزه على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

ويعد الرئيس الأمريكي المنتخب خطاب النصر المتوقع إلقاؤه في وقت لاحق اليوم السبت أو الساعات الأولى من صباح الأحد، وذلك بعدما أعلنت مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية فوزه على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب بعد حسمه لأصوات ولاية بنسلفانيا.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، في تقرير نشرته السبت، إن الرئيس الجديد، البالغ من العمر ٧٧ عامًا، يقوم الآن بصياغة خطاب فوزه مع فريقه.

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلن فوز المرشح الديموقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

