"الليكود" الإسرائيلي: إيران وراء مظاهرات اليسار ضد نتنياهو

قال حزب " الليكود" إن إيران عملت سرا على تأجيج مظاهرات اليسار ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتحت عنوان "قنبلة" كتب حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو في بيان: "عملت إيران سرا على تأجيج مظاهرات (العلم الأسود) اليسارية في إسرائيل لمحاولة الإطاحة برئيس الوزراء، حسبما كشف موقع فيسبوك في تقرير رسمي".

وأضاف: "أن إيران التي تسعى لتدمير إسرائيل، تعمل على امتلاك أسلحة نووية وتسليح أعداء من حولنا، تستثمر في جهود الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو لأن طهران تعلم أن نتنياهو كان أحد القوى العالمية الرئيسية التي تعرقل هذه المحاولات منذ سنوات".

وتابع الحزب اليميني الإسرائيلي: "حتى لو استبدل المتظاهرون اليساريون أعلامهم السوداء بأعلام وردية، فلن يتمكنوا من إخفاء حقيقة أنهم مدعومون من قبل أحد أكثر الأنظمة ظلمة في العالم ولكل منهما هدف مشترك: الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو".

وأشار موقع "I24" الإسرائيلي إلى أن بيان حزب "الليكود" جاء: "إثر إعلان شبكة فيسبوك حظر 12 حسابا إضافة الى 307 حسابات على انستقرام انتهكت سياسة الشركة في مسألة التدخل الأجنبي، حيث تم تشغيل تلك الحسابات من إيران ونشرت محتويات مناهضة شملت مضامين مناوئة لرئيس الوزراء نتنياهو".

ونقل الموقع عن جماعة "كرايم منستر" المناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي قولها في بيان: "نتنياهو هستيري بشأن خسارة ترامب الوشيكة ويدرك أن وقته قد انتهى، التحريض ضد المحتجين ومحاولة ربط الاحتجاج لإنقاذ البلاد من حكمه الفاشل والفساد بالإيرانيين".

وأضافت: "في المرحلة المقبلة سنسمع أن الإيرانيين اخترعوا لوائح اتهام خطيرة.. من الصعب ألا نتساءل ما إذا كان المتهم خائفا من بعض حسابات إيرانية على فيسبوك، فكيف سيحافظ على دولة إسرائيل؟".

وكان معارضون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفذوا في الأشهر الأخيرة عشرات المظاهرات والوقفات التي طالبت نتنياهو بالاستقالة من منصبه.

